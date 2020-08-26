В Смоленске власти, общество и бизнес объединились против нелегального рынка табака. Фото: pixabay.com.

«Серый» рынок

25 августа в столице региона в конференц зале Общественной палаты прошел круглый стол на тему: «Противодействие нелегальному рынку потребительских товаров на территории Смоленской области: ход и перспективы работы». Во время встречи участники - представители Ассоциации малоформатной торговли, УМВД России по Смоленской области, регионального Роспотребнадзора, Таможни, Департамента промышленности и торговли, табачных компаний - обсудили и подготовили ряд предложений по изменениям в федеральное законодательство для решения проблемы роста нелегального рынка, с которыми обратятся в Государственную Думу.

Контрафактные табачные изделия и контрабанда из ближнего и дальнего зарубежья, по данным журнала «Эксперт» занимают 15,6% российского рынка, тогда как в Смоленской области этот показатель уже превышает 17%. В прошлом году государственный бюджет России недополучил от региона порядка 650 млн. рублей из-за распространения «серого» табака. В 2020 году эта цифра может увеличиться в связи с пандемией: многие граждане экономят деньги и выбирают доступный товар, не интересуясь его происхождением и качеством.

«Серый» рынок табачных изделий, в первую очередь сигарет, наносит большой удар по экономике региона, угрожает государственным программам в области противодействия подростковому курению и приводит к значительным потерям для легального розничного бизнеса.

Торговля нелегальной продукцией не только не стимулирует бизнес инвестировать в развитие отраслей экономики, но и наносит ущерб бюджету - отметила начальник отдела потребительского рынка Департамента промышленности и торговли Смоленской области Юлия Киргетова. Спикер добавила, что департамент реализует комплексный перечень мер, направленных на противодействие обороту нелегальной продукции, в том числе привлекает федеральные институты. Так, в сентябре на базе департамента пройдет соответствующий семинар.

Несовершенство законодательства

Смоленская область находится у границы с Белоруссией и подвергается особому риску – в связи с открытым режимом со странами ЕАЭС без досмотра в регион регулярно перемещаются большие объемы нелегальных сигарет, реализуемые, как на территории области, так и в других регионах России.

Так, врИО начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД Владимир Прохоренков, отметил, что в 2020 году значительно возросло количество изъятых нелегальных сигарет и это является прямым результатом эффективного взаимодействия с таможней, Роспотребнадзором, ФСБ и другими ведомствами. Однако в корне поменять ситуацию с засильем нелегальных сигарет мешает несовершенство законодательства: «Из-за ряда пробелов в законах полиция не может препятствовать ввозу в Россию нелегальной продукции, которая оформлена как транзит в третьи страны. Поэтому мы вынуждены фокусироваться на выявлении факта отгрузки продукции на территории России».

Начальник службы таможенного контроля после выпуска товаров Смоленской таможни Дмитрий Васюков добавил, что ранее успешно применялась практика конвоя транзитных перевозок до границ, что не позволяло злоумышленникам оставить груз на территории России. Однако в связи с введением режима повышенной готовности эти мероприятия были отменены. Другой проблемой, по мнению спикера, являются недостаточно жесткие санкции за участие в преступном бизнесе:

Пока ввозить нелегальную продукцию станет экономически невыгодно, мы будем продолжать бороться с потоком контрабанды, - добавил спикер.

«Патруль качества»

- Смоленская область входит в число регионов с наибольшим потреблением нелегальных сигарет. Согласно результатам исследования Nielsen за 3 квартал 2019 доля нелегальных сигарет на рынке Смоленска составила 20%, из них более 15% - это контрабандные сигареты из стран таможенного союза, - рассказал менеджер по работе с органами государственной власти JTI Россия Роман Трошкин. - Для того, чтобы решить проблему нелегального рынка табака, требуется комплексный подход, включающий как усиление работы правоохранительных органов, так и изменение законодательства. Речь о таких мерах, как ужесточение наказания за перемещение, производство и торговлю нелегальной продукцией, обязательное уничтожение конфиската и средств производства нелегальных изделий, установление минимальной розничной цены для табачной продукции и другие действия.

В Смоленске власти, общество и бизнес объединились против нелегального рынка табака. Фото: Андрей СМИРНОВ.

Участники встречи рассказали, что возможность принять участие в борьбе с нелегальными сигаретами теперь есть у каждого с помощью мобильного приложения «Патруль качества». Представитель разработчика, директор Некоммерческого партнёрства содействия развитию гражданского общества «Гражданин», генеральный директор «Интеллектуальные социальные системы» Дмитрий Кох сообщил, что в Смоленской области через него было направлено в общей сложности 260 обращений. В ходе отработки одного из заявлений был раскрыт факт торговли контрафактом на сумму 3 млн рублей, хотя в целом многие заявления не рассматриваются.

- Опыт разработки и сопровождения социально значимых ИТ-проектов для крупных государственных организаций позволил нам накопить экспертизу в части взаимодействия с органами власти всех уровней, в том числе соблюдения формальных правил в каждом из ведомств. Данные опыт и знания мы переложили на мобильное приложение «Патруль качества», в котором рядовые граждане, которые столкнулись с контрафактной продукцией, могут заявить о своих правах на качественный товар, - рассказал Дмитрий Кох.

Удар по «белым»

Ассоциация малоформатной торговли оценивает ежегодный ущерб добросовестных ритейлеров от криминального рынка нелегальных сигарет в десятки миллиардов рублей. Торговцы, работающие «вбелую» и уплачивающие все налоги, не выдерживают конкуренции с дешевой контрабандой. В качестве мер противодействия общественники предлагают властям усилить контроль в сфере торговли и жестко пресекать распространение нелегальных сигарет, которое в Смоленске носит особенно острый характер.

- Для малой розницы, сигареты - товар-локомотив. По ценам на табак потребитель выбирает торговую точку, чтобы покупать и другие продукты. А когда торговцы нелегальной продукцией видят, что у них в принципе вырос оборот, то начинают интересоваться и другими товарными категориями. Таким образом, весь потребительский рынок захватывает контрафакт, - рассказал президент Ассоциации малоформатной торговли Владлен Максимов.

Эксперты отметили, что для успешной борьбы с нелегальными сигаретами требуется комплекс мер, включая координацию работы правоохранительных органов, а также законодательные изменения, позволяющие более жестко наказывать за нарушение закона и пресекать не только транспортировку и реализацию, но и производство контрафакта.

В результате круглого стола удалось определить ряд доступных способов повысить эффективность борьбы с рынком нелегальных сигарет, выявить проблемные точки и подготовить резолюцию, чтобы представить текущие инициативы на федеральном уровне.