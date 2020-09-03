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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Смоленской области, последние данные на 3 августа: регион ждет вакцину от гриппа и готовится к крупному массовому мероприятию

“КП” собрала новую информацию по коронавирусу в Смоленске и области на 3 сентября
Виктория НикольскаяВиктория НикольскаяВикторияНикольская
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За последние сутки короновирус обнаружили у 16 жителей Смоленской области, 17 человек выздоровели, 1 погиб. Фото: из архива издании.

За последние сутки короновирус обнаружили у 16 жителей Смоленской области, 17 человек выздоровели, 1 погиб. Фото: из архива издании.

Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

За последние сутки короновирус обнаружили у 16 жителей Смоленской области, 17 человек выздоровели, 1 погиб, передает новые данные столичный Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. Днем ранее в Смоленске вирус был выявлен у 2177 человек.

В целом, число новых случаев заражения снижается, но после некоторого затишья вновь стали фиксироваться летальные исходы.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Между тем, в ближайшее время в регион поступит новая партия вакцины «Совигрипп», в состав которой входят актуальные штаммы вирусов гриппа, рекомендуемые Всемирной организацией здравоохранения на эпидсезон 2020/2021.

В то же время пока ситуация по заболеваемости более или менее спокойная в городе решили провести грандиозное мероприятие. Сегодня на площади Ленина пройдет световое шоу, посвященное победе во Второй мировой войне.

КАРТИНА ДНЯКоронавирус в Смоленске 2020: последние новости

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