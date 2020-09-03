Коронавирус в Смоленской области, последние данные на 3 августа: регион ждет вакцину от гриппа и готовится к крупному массовому мероприятию

За последние сутки короновирус обнаружили у 16 жителей Смоленской области, 17 человек выздоровели, 1 погиб. Фото: из архива издании. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

За последние сутки короновирус обнаружили у 16 жителей Смоленской области, 17 человек выздоровели, 1 погиб, передает новые данные столичный Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. Днем ранее в Смоленске вирус был выявлен у 2177 человек.

В целом, число новых случаев заражения снижается, но после некоторого затишья вновь стали фиксироваться летальные исходы.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Между тем, в ближайшее время в регион поступит новая партия вакцины «Совигрипп», в состав которой входят актуальные штаммы вирусов гриппа, рекомендуемые Всемирной организацией здравоохранения на эпидсезон 2020/2021.

В то же время пока ситуация по заболеваемости более или менее спокойная в городе решили провести грандиозное мероприятие. Сегодня на площади Ленина пройдет световое шоу, посвященное победе во Второй мировой войне.