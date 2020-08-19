Коронавирус в Смоленской области, последние данные на 19 августа: ни одного летального случая впервые со 2 августа

19 августа в Смоленской области не зафиксировали ни одного летального случая. Фото: pixabay.com.

Федеральный оперативный штаб обновил данные о распространении коронавируса на территории Смоленщины. Так, в Смоленской области впервые со 2 августа не зафиксировали ни одного летального случая. За сутки диагноз подтвердился только у 12 человек. Выздоровели гораздо больше смолян. Диагноз сняли у 64 жителей региона.

За последние 24 часа в области выявили 12 новых больных. Фото: стопкоронавирус.рф.

На утро 19 августа в Смоленской области находятся 5974 больных, у которых подтвердился коронавирус. Вылечились от новой инфекции 4954 смолян. За пять месяцев пандемии COVID-19 в регионе от коронавирусных осложнений умер 121 человек.

Ранее стало известно о новых правилах, которые будут действовать в новом учебном году. Так, например, каждый класс будет заниматься в своем отдельном кабинете.