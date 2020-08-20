Коронавирус в Смоленской области, последние данные на 20 августа: выздоровели свыше 5 тысяч человек

От коронавирусных осложнений умер еще один смолянин. Фото: pixabay.com.

В Смоленской области к утру 20 августа коронавирусом заболели еще 18 человек, сообщает федеральный оперативный штаб. Выздоровели и получили отрицательный результат на тест на коронавирус 55 смолян. За минувший день от коронавирусных осложнений умер еще один житель региона.

Число выздоровевших смолян достигло 5009. Фото: стопкоронавирус.рф.

Так, с начала пандемии COVID-19 диагностировали у 5992 жителей области. Более 80% заболевших (5009 человек) успешно прошли лечение и выписались из больницы. К сожалению, к 20 августа число летальных случаев достигло 122.

Ранее главный санитарный врач Смоленской области призвала смолян продолжать носить маски, соблюдать дистанцию, мыть руки и обращаться к врачу при наличии симптомов.

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