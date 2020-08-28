«Как можно больше времени уделяйте детям»

До Дня знаний остались считанные дни. Фото: pixabay.com.

До Дня знаний остались считанные дни. В этом году начало учебного года будет не совсем традиционным. О том, как подготовить ребенка к учебному процессу и не превратить в стресс походы в школу рассказала Главный врач Смоленской областной детской клинической больницы Виктория Макарова.

- Виктория Николаевна, как подготовить ребенка к школьному ритму?

Главный врач детской областной больницы Виктория Макарова о том, как подготовиться к школе и получать пользу от нового опыта. Фото: Андрей Смирнов.

- Первым делом, нужно понять готов ли юный организм к новому этапу. Необходимо пометить врача-педиатра и узких специалистов. После этого изменить режим дня. Приучите ребенка ложиться спать не позднее 22:00. Ночной сон должен быть 10 часов. Обязательно соблюдать режим питания: как только проснулся – гигиенические процедуры и завтрак. Полноценный горячий прием пищи: сложные углеводы (каши) или белковая пища (творог, сырники, омлет), чай или какао.

Хорошо бы перед школой обучать ребенка не только читать, но и осмысливать то, что он слышит. Поручите ему пойти в соседнюю комнату, взять, к примеру, красный мяч и отнести его на кухню. Три действия, желательно, чтобы ребенок повторил вслух задание. То, что говорит учитель, малыши должны учиться анализировать и повторять.

Ограничьте использование гаджетов. Любой фильм, мультик это нагрузка не только на зрение, но и на нервную систему. Не более 30 минут в день! Это тяжело, понимаю. Во время карантина привыкли проводить за компьютером долгое время. Но нужно объяснить ребенку, что у него другая нагрузка и поэтому необходимо ограничиться одни только любимым мультиком.

Также, очень важно не пугать школой. Я как врач всегда говорю родителям, чтобы не пугали детей докторами, точно также ребенок не должен бояться и учителя. Проговорите со школьником, что Первое сентября – это праздник, учиться интересно, педагог у него будет самым лучшим, а ребята в классе – друзья, просто вы пока мало друг друга знаете.

- Как подготовить ребенка, чтобы поход в школу не превратился в стресс?

- Мамам нужно набраться терпения, как можно больше уделять времени ребенку. Следите за тем, изменилось ли его поведение, привычное настроение: стал грустным, озадаченным, менее активным или открытым. Нужно спрашивать, как прошел день: что кушал в столовой, что узнал нового. Школьник должен понимать, что уйдя в школу, он остался таким же ребенком, что родителям интересен его мир, и тогда он будет рассказывать все, что его беспокоит. С ребенком нужно разговаривать, дарить ему заботу, любовь, внимание, чтобы он не боялся ни идти в школу, ни возвращаться из нее домой.

- Как прошла диспансеризация в 2020 году?

- Из-за пандемии она была прекращена в апреле и возобновилась только в августе. При поликлиниках создается врачебная комиссия, заполняется школьная медицинская карта №026/у, по которой на протяжении всего обучения ребенка мы отслеживаем состояние его здоровья.

Из года в год результаты диспансеризации особо не отличаются. В первую группу здоровья входят около 10% детей. Они не имеют не только хронических заболеваний, но и отклонений в состоянии здоровья. Во второй группе здоровья, значит имеются некоторые отклонения в состоянии здоровья, 65% детей. Задача врачей найти эти отклонения, реабилитировать их, пролечить, чтобы состояния не перешли в хронические. Более 20% юных смолян имеют хронические заболевания, они обязательно ставятся на диспансерный учет.

- Существуют профессиональные заболевания школьников. На что родителям следует обращать внимание, чтобы снизить риск из появления?

- Если говорить о совсем маленьких детках, то основное место занимают заболевания легких, в частности вирусные инфекции. Когда мы уже смотрим школьников, то 20-25% из них имеют те или иные отклонения со стороны желудочно-кишечного тракта, 10-15% - заболевания опорно-двигательного аппарата (нарушение осанки, свода стопы). Также часты патологии со стороны органов зрения.

В течение нескольких лет мы видим увеличение заболеваний эндокринной системы. И это не обязательно сахарный диабет. Это либо недостаток веса, либо его избыток. Дети питаются несбалансированно.

- С этого года вводится обязательное горячее питание для всех учеников начальных классов.

- Действительно, это очень важный момент, требуется большое финансирование. Сейчас оплата будет из федерального бюджета. И сумма на обед увеличится в два раза с 30 до 60 рублей. Учащиеся с 1 по 4 классы получат горячее сбалансированное питание, которое приготовлено в столовой. Риск заболевания желудочно-кишечного тракта, которым нередко страдают дети на фоне стресса, значительно снизится. Если ребенок полноценно завтракает дома, хорошо кушает в школе, то многие проблемы отпадают сами.

- Коронавирус, к сожалению, никуда не ушел. Какие рекомендации стоит соблюдать школьникам и родителям?

- Здесь даже стоит вопрос, как правильно жить в этот период. Каждое утро измеряем температуру. Если больше 37 - никакой школы. Во-первых, из-за нагрузки ребенок может заболеть еще сильнее, во-вторых, можно заразить других ребят.

Сегодня школы готовы в соответствии с санитарными правилами работать в новых условиях. Везде будут антисептики. Дети будут находиться только в одном кабинете, исключение для специализированных предметов: физики, химии. Перед каждым новым классом помещения обрабатываются, проветриваются холлы.

Мы вступаем в новый этап жизни. Хочется пожелать всем здоровья, сил и терпения.