Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 29 августа: школы вооружаются масками и антисептиками

За последние сутки в Смоленской области выявлено 19 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели 24 человека. Фото: pixabay.com.

По данным столичного оперативного штаба, за последние сутки в Смоленской области выявлено 19 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели 24 человека.

Всего в регионе 6142 официально подтвержденных случаев "ковида", 5266 выздоровели, 127 скончались.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Ранее "КП" писала, что губернатор Алексей Островский потребовал, чтобы в нынешнем учебном году в смоленских школах больше внимания уделялось противоэпидемиологическим мерам безопасности. На заседании в администрации глава региона обратил внимание глав муниципалитетов, что детям должны регулярно измерять температуру, напоминать о гигиене рук и социальной дистанции. Причем, учреждения должны иметь средства защиты.

Также в образовательных учреждениях города 3 сентября пройдут воспитательные мероприятия, приуроченные к Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Школьники смогут принять участие в спортивных турнирах и первенствах.