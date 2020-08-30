Коронавирус в Смоленской области на 30 августа: число новых выявленных заболевших продолжает снижаться

За последние сутки 15 человек получили положительный тест на COVID-19. Фото: из архива администрации Смоленской области.

За последние сутки 15 человек получили положительный тест на COVID-19, 16 выздоровели, сообщает столичный Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Наибольшее число выявленных заболевших в Смоленске - по данным на 29 августа, в столице региона фиксировалось 2154 случая.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

В общей сложности в Смоленской области под медицинским наблюдением находятся 894 человек, из них 595 - в режиме самоизоляции, 299 - в стационаре.

В регионе сохраняется масочный режим. Смолян просят носить перчатки и соблюдать социальную дистанцию.