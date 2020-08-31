В Сафоновском районе поисковики написали «Диктант Победы». Фото: Андрей Смирнов.

Бойцы поисковых проверили знания истории Смоленщины в годы Великой Отечественной войны. Как и годом ранее, они первыми в Смоленской области ответили на вопросы «Диктанта Победы», организованного «Единой Россией», который состоится 3 сентября.

В очередной день Вахты поисковикам нужно многое успеть. Помимо основной работы по поиску останков павших воинов, запланировано благоустройство могил ветеранов на сельском кладбище и диктант.

Пройти тест вызвались по два-три представителя от всех пяти региональных поисковых отрядов, приехавших на Вахту Памяти в Сафоновский район, люди разного возраста и сфер деятельности.

Тест напоминает о событиях и фактах, героях, поэтах и писателях, связанных с ратной историей родного края. Нужно вспомнить и выбрать один из предложенных вариантов ответа, например, в каком году Смоленск стал городом-героем.

- Мы разработали пробный тест в таком формате, в котором будет проходить «Диктант Победы» 3 сентября. В тест включены вопросы регионального аспекта, то есть из событий войны, которые произошли на территории Смоленской области, - пояснила координатор регионального проекта «Связь поколений», руководитель поискового движения Смоленской области Нина Куликовских.

На выполнение 25 заданий потребовалось несколько минут. В лагере поисковиков привыкли все делать быстро. По словам участников, в тесте были как простые, так и вопросы, над которым пришлось подумать.

- Диктант очень интересный. Много интересных вопросов, связанных с поэтами-земляками, проникновенно отразившими в творчестве военные события и переживания людей, - поделилась депутат областной Думы, боец поискового отряда «Славяне» Анна Андреенкова.

В Сафоновском районе поисковики написали «Диктант Победы». Фото: Андрей Смирнов.

Поверка работ показала, что смоленские поисковики знают историю Великой Отечественной войны, ведь этот драматичный период они изучают «своими ногами», когда работают на полях сражений, обращаются к архивам, читают книги и смотрят фильмы о войне.

Стоит отметить, что в этом году на региональном оргкомитете «Диктанта Победы» принято решение, что такой же тест о роли Смоленщины в годы Великой Отечественной войны напишут 1 сентября смоленские старшеклассники.