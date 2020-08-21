Коронавирус в Смоленской области, последние данные на 21 августа: в регионе провели более 100 тысяч тестов

На Смоленщине от коронавирусных осложнений умер еще один человек. Фото: pixabay.com.

Федеральный оперативный штаб обновил данные о распространении коронавируса на территории области. В Смоленской области за минувшие сутки коронавирус подтвердился еще у 20 человек. За прошлый день на Смоленщине подтвердили 18 случаев заражения COVID-19. 43 смолянина оказались в силах побороть новую болезнь. Второй день подряд в регионе регистрируют летальные случаи. За последние 24 часа умер еще один смолянин, который боролся с коронавирусом.

Второй день подряд в Смоленской области регистрируются летальные исходы. Фото: стопкоронавирус.рф.

Общее число заболевших с начала пандемии теперь составляет 6012 человек. В числе выздоровевших уже 5052 смолянина. Число летальных случаев достигло 123.

Число заболевших и летальных случаев продолжает расти, однако, начало учебного года никто не отменял. В этом учебном году у смоленских школьников будут проверять температуру, а каждый класс будет учиться в своем отдельном кабинете.