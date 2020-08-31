На Смоленщине простились с погибшим во время войны Николаем Молчановым. Фото: Андрей Смирнов.

29 августа 2020 года в рамках Вахты Памяти, которая с 26 августа проходит на территории Рыбковского сельского поселения Сафоновского района, состоялись погребение останков красноармейца Николая Михайловича Молчанова, погибшего в годы Великой Отечественной войны, и встреча поисковиков с его родственниками.

В мероприятии приняли участие председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов, депутаты регионального парламента Нина Куликовских, Александр Станьков, Анна Андреенкова, Александр Герасенков, сенатор от Смоленской области Франц Клинцевич, исполняющий полномочия Главы Сафоновского района Александр Лапиков, поисковики, местные жители и много молодежи.

Благодаря участникам Вахты Памяти за три дня работы были подняты останки 9 бойцов. Несмотря на ограничения, связанные с пандемией и невозможность собирать большие лагеря, начиная с ранней весны и до сегодняшнего дня, найдены останки более 900 солдат.

Стоит отметить, что сафоновская поисковая экспедиция проходит по инициативе и под руководством командира поискового отряда «Славяне» Игоря Ляхова, который тесно связан с Рыбковской землей.

«В деревне Рыбки я проработал 14 лет. И каждой весной, когда мы сеяли поля, находили осколки, патроны, штык-ножи и другие следы войны и всегда задумывались о судьбах людей, которых погибло здесь огромное множество. Многие из них и по сей день считаются без вести пропавшими», – отметил спикер регионального парламента.

Руководитель поискового движения на Смоленщине Нина Куликовских рассказала, что на Сафоновской земле поисковые экспедиции идут с конца 80-х годов прошлого столетия. На воинском мемориале «Поле Памяти» в деревне Рыбки постоянно появляются новые могилы. Первое захоронение было сделано в 1990-ом году, и сегодня там лежит более двух тысяч погибших красноармейцев.

На Смоленщине простились с погибшим во время войны Николаем Молчановым. Фото: Андрей Смирнов.

«С каждым найденным солдатом закрывается еще одна страница в истории Великой Отечественной войны, но работа по увековечиванию подвига ее участников не заканчивается. Ведь скольких бойцов еще нужно поднять. И как важно донести правду о той страшной трагедии до нашей молодежи. Ведь реальных участников боевых действий на Смоленщине осталось менее 300 человек, поэтому эта миссия ложится на поисковиков, – подчеркнул Игорь Ляхов. – Поиск – это то, что греет душу. Кто в него пришел, тот уже никогда не уйдет. Самая большая удача, когда наши труды венчаются успехом, и мы поднимаем солдат. Радостно, если удается установить личность бойца. Однако самое большое счастье – это когда удается найти родственников и они приезжают к нам».

Каждый год поисковая работа привлекает все больше людей, которые идут по следам своих прадедов, по дорогам войны. Всего на Смоленщине создано 74 отряда. Только в Сафонове действуют 4 отряда: «Мемориал», «Боевое братство», «Родина», «Серп и молот». В них есть бойцы, которые несут свою Вахту Памяти более 30 лет.

Недавно в регионе был сформирован новый ведомственный отряд «Следопыт», членами которого стали офицеры Следственного управления Следственного комитета России по Смоленской области. Они прошли боевое крещение на первой в своей жизни Вахте Памяти, поднимая под деревней Рыбки останки бойцов.

Своими впечатлениями от этого события поделился заместитель командира отряда «Следопыт», заместитель руководителя Управления Андрей Киселев: «Для нас очень волнительно и почетно участвовать в Вахте Памяти. Нам говорили, что это нелегкая работа: тяжело копать и перебирать землю, но это же еще и интеллектуальный труд, который требует умения выстраивать цепочки событий, знаний, где необходимо искать. В первую нашу Вахту нам посчастливилось извлечь останки бойцов. Мы получили массу эмоций, это воодушевляет и о многих вещах меняет представление».

Четвертый день нынешней Вахты Памяти был посвящен судьбе солдата – Николая Михайловича Молчанова, который более семидесяти лет лежал безвестно, фактически на месте своей гибели. Память о нем хранили в семье, но родные не знали, когда и как погиб их близкий человек.

Через 73 года южнее деревни Рыбки останки бойца нашли поисковики отряда «Мемориал». На месте его захоронения была обнаружена медаль «За Отвагу», по ней и установлено имя.

«19 мая этого года стояла хорошая погода. К концу дня во время полевых работ мы наткнулись на останки бойца. При нем нашли несколько поломанных пуговиц от шинели, ремни, множество патронов и минометных осколков. В ходе эксгумации увидели, что хорошо сохранилась шинель, к которой изнутри была привинчена медаль. «Пробив» ее по номеру награды, установили, что она принадлежит Николаю Михайловичу Молчанову», – рассказал командир поискового отряда «Мемориал» Игорь Турушев.

По имени сразу же были найдены наградные листы и установлена судьба 33-х-летнего Николая Молчанова, жителя города Москвы, 22 июня 1941 года призванного в Красную Армию. Попрощавшись с женой и сыном, он ушел на фронт, и, как оказалось, навсегда. Согласно архивным документам Николай Михайлович с декабря 1942 года в звании сержанта воевал на Смоленщине, командовал взводом. Был награжден медалью «За Отвагу». В марте 1943 года он уже - старший сержант, командир отделения взвода разведки. За успешное выполнение приказа по захвату пленного «языка» удостоен ордена Красной звезды. 8 августа 1943 года Николай Молчанов погиб, в графе воинское звание записано «младший лейтенант». Весь его боевой путь прошел через Смоленскую область.

В этот день в сельском Доме культуры состоялась теплая встреча поисковиков с родственниками погибшего воина. По словам руководителя отряда «Мемориал» Игоря Турушева, ранее им никогда не удавалось разыскать близких тех солдат, которые призывались из Москвы, потому что город неоднократно перестраивался, и многих улиц уже нет или названия их поменялись. Кроме того, в документах был указан только адрес матери Николая Молчанова. И поисковики думали, что у него не было семьи. Но им посчастливилось найти потомков героя – невестку, двух внучек и правнука.

«Пять лет назад мы сюда приезжали, хотели посмотреть места, где погиб наш дед. Мы знали, что это произошло здесь, в деревне Рыбки. Мы не ожидали, что его когда-то найдут, но искренне на это надеялись. Наша бабушка, его жена, умерла в 1990 году. Она очень хотела побывать на могиле своего мужа и всегда рассказывала нам о нем, бережно хранила его письма, открытки и фотографии», – поделилась внучка Ирина Молчанова.

Родственникам были переданы медаль, документы и личные вещи их родного человека. Сенатор от Смоленской области, офицер, не понаслышке знающий, что такое война, координатор проекта «Защитникам Отечества посвящается…» Франц Клинцевич вручил правнуку Артему Эндеке медаль «Шагнувши в бессмертие», учрежденную общероссийским поисковым движением, которой посмертно был награжден его прадед.

На Смоленщине простились с погибшим во время войны Николаем Молчановым. Фото: Андрей Смирнов.

Семья выразила в адрес всех бойцов и командиров поисковых отрядов огромные слова благодарности, подчеркнув, что эти самоотверженные люди, не считаясь с личным временем, в непростых полевых условиях выполняют важную работу – возвращают из небытия солдат, которые отдали свою жизнь за мирное будущее.

В продолжении встречи в храме Вознесение Господня под колокольный звон состоялось отпевание, которое провел епископ Вяземский и Гагаринский Сергий.

После с соблюдением всех воинских почестей на воинском мемориале прошло погребение останков Молчанова Николая Михайловича. Возле вновь образовавшейся могилы торжественным маршем прошли курсанты Военной академии имени Маршала Василевского и были возложены цветы.