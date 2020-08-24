Коронавирус в Смоленской области, последние данные на 24 августа: COVID-19 подтвердился еще у 10 человек

Число заболевших коронавирусом смолян достигло 6061. Фото: pixabay.com.

В Смоленской области на утро 24 августа число заболевших коронавирусом составляет 6061 человек, сообщает федеральный оперативный штаб. За минувшие сутки диагноз подтвердился еще у десяти смолян. За то же время вылечились 12 жителей региона. Всего с начала пандемии с коронавирусом справились 5118 человек.

123 смолянина умерли от коронавирусных осложнений. Фото: стопкоронавирус.рф.

За последние 24 часа новых смертей не зарегистрировали. За несколько месяцев распространения COVID-19 от коронавирусных осложнений умерли 123 смолянина. Последний летальный случай был зафиксирован 21 августа.

Напомним, в Смоленской области продлили режим повышенной готовности. Однако, в регионе возобновили диспансеризацию и вакцинацию смолян. Так, к концу 2020 году будут привиты более 80 тысяч юных смолян.