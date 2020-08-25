Коронавирус в Смоленской области, последние данные на 25 августа: умер 124-й смолянин

В Смоленской области растет число летальных случаев. Фото: pixabay.com.

На территории Смоленской области к 25 августа выздоровели еще 28 смолян, которые болели коронавирусом. Заболели еще десять жителей региона. За последние сутки умер еще один смолянин, у которого диагностировали коронавирус. До этого в регионе три дня не было зафиксировано ни одного летального случая.

Три новых случая выявили в Смоленске. Фото: стопкоронавирус.рф.

В целом за несколько месяцев распространения коронавируса у 6071 человека обнаружили новую болезнь. 5146 смолян прошли лечение, получили отрицательный результат и выписались из больницы. 124 смолянина скончались, так и не справившись с коронавирусными осложнениями.

За последние 24 часа новые случая заболевания были обнаружены в Смоленске (+3), в Ярцевском (+2), Починковском (+1), Смоленском (+2), Монастырщенском районах (+2).

Напомним, губернатор Смоленской области принял решение продлить режим повышенной готовности по совету главного санитарного врача региона.