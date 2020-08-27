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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 27 августа: медики жалуются на отсутствие доплат, школы строят планы, как учить детей

«КП» собрала последние данные по коронавирусу в Смоленске и области на 27 августа
Виктория НикольскаяВиктория НикольскаяВикторияНикольская
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17 новых заболевших коронавирусом выявлено в Смоленской области за последние сутки. Фото: из архива издания.

17 новых заболевших коронавирусом выявлено в Смоленской области за последние сутки. Фото: из архива издания.

Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

17 новых заболевших коронавирусом выявлено в Смоленской области за последние сутки, 23 пациента выздоровели, один скончался. Столичный Оперативный штаб представил новые данные по распространению Covid-19.

Фото: стопкоронавирус.рф.

Фото: стопкоронавирус.рф.

Медики продолжают сражаться с вирусом, а власти разбирают жалобы работников, которые не получили доплаты за особые труда. В профильном департамент говорят, большинство споров урегулированы.

В то же время регион готовится к Дню знаний. Ранее «КП» писал, что линейки пройдут только для 1-х и 11-х классов. Остальных детей по графику проведут в кабинеты для проведения классных часов.

Занятия в школах, как ожидается, начнутся в разное время, чтобы избежать скопления школьников. В столовую детей будут водить небольшими группами.

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