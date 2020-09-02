В Смоленске 300 курсантов приступили к изучению военного дела. Фото: Андрей Смирнов.

Военная академия войсковой противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ имени Маршала Советского Союза А.М.Василевского представляет собой единый учебно-научный центр, который готовит офицеров для войск противовоздушной обороны Сухопутных, Воздушно-десантных войск, береговых войск флотов, а также других министерств и ведомств России.

- Академия является одним из ведущих вузов страны, - обратился в День знаний к курсантам руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов. - В год 75-летия Великой Победы невозможно не вспомнить о роли войсковой ПВО в защите от фашистских оккупантов. Во время войны они сбили более 20 тысяч вражеских самолетов, уничтожили сотни танков. 55 военнослужащих были удостоены высокого звания Герой Советского Союза. Дорогие курсанты, помните, что от вашего ответственного отношения к учебе, боевой подготовке зависит будущая безопасность ваших товарищей, нашей страны.

В Смоленске 300 курсантов приступили к изучению военного дела. Фото: Андрей Смирнов.

Парламентарий также подчеркнул, что в условиях развития технологий, которые используются в горячих точках, где российские войска выполняют важную задачу по обеспечению безопасности нашей страны, значение противовоздушной обороны сухопутных войск невозможно переоценить.

- Желаю офицерскому, преподавательскому составу, курсантам академии крепкого здоровья, профессиональных успехов и достойного служения Российской Федерации! - сказал Неверов.

С началом учебного года курсантов поздравил Секретарь регионального отделения «Единой России», председатель областной Думы Игорь Ляхов: «Вы наследники тех, кто вышел из этих стен, и достойно занимает почетное место среди героев, которые защищают нашу Родину. У нас великая страна, великая история, нам есть, что защищать. Уважаемые курсанты, у вас есть все, чтобы получить полноценное военное образование, все, чтобы в дальнейшем встать на путь тех, кто прошел его и славно отметился наградами и высокими званиями. Будьте достойны, крепите воинскую дисциплину, успехов в боевой подготовке, здоровья и мирного неба над головой».

Символично, что в этот День знаний личный состав академии отмечает 50-летие образования Смоленского высшего зенитного артиллерийского командного училища (ныне — Военная академия войсковой ПВО ВС РФ). Продолжая славные традиции, была открыта памятная табличка первому начальнику училища Александру Яковлевичу Ганже. Участник Великой Отечественной войны награжден двумя орденами «Красной звезды», орденом «Отечественной войны» I степени, орденом «За службу Родине в вооруженных силах» III степени и 14 медалями.

В Смоленске 300 курсантов приступили к изучению военного дела. Фото: Андрей Смирнов.

На церемонии открытия присутствовали первые выпускники и те, кому посчастливилось учиться под руководством талантливого военачальника. В их числе – военный комиссар Смоленской области Владимир Рыкалов, который также поздравил будущих защитников Родины с началом учебного года.