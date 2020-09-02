Коронавирус в Смоленской области на 2 сентября: в регионе ждут новую поставку вакцины от гриппа и готовят койки в больницах для тяжелых больных

Оперативный штаб обновил информацию по коронавирусу в Смоленской области. Фото: администрация г. Смоленска.

За последние сутки коронавирус подтвердился у 10 человек в Смоленской области, 39 человек выздоровели, 1 пациент скончался, передает столичный Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Тем временем, в регионе прошел День знаний. Начало нового учебного года в этом году было без пышных торжеств - руководство школ приняло к сведению рекомендации Роспотребнадзора и организовало школьные линейки для некоторых классов во избежание скопления людей. Теперь им предстоит настроить учебный процесс так, чтобы дети минимально контактировали в школе.

В то же время власти обсуждают возможный всплеск заболеваемости и готовят койки для тяжелых бальных. Также планируется, что в этом году вакцины от гриппа прибудет в регион больше, чем годом ранее.