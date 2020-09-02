Смоленские школьники написали пробный «Диктант Победы». Фото: Андрей Смирнов.

Участники вспомнили историю Смоленщины в годы Великой Отечественной войны. Задания были составлены по аналогии со Всероссийским «Диктантом Победы», который организован «Единой Россией», Российским военно-историческим обществом, «Волонтерами Победы». Сам диктант состоится уже 3 сентября.

Среди участников диктанта были ученики одного из десятых классов средней школы № 33 в городе Смоленске. К ним в гости пришли представители регионального оргкомитета «Диктанта Победы» - депутат областной Думы, руководитель поискового движения на Смоленщине Нина Куликовских и член Смоленского отделения Союза краеведов России Игорь Шкурлов.

Прологом к тестированию стало обращение к теме 75-летия Великой Победы. Говорилось о человеческих потерях, героизме воинов, о том, что нужно знать историю страны, чтобы избежать новых страшных испытаний. Многие цифры и факты общеизвестны, но спустя многие десятилетия исследователи открывают новые страницы отваги и мужества своих соотечественников. Так, недавно в архивах найдено имя юного патриота из Смоленской области Вани Федорова, который в годы воды стал сыном артиллерийского полка.

- В 42-ом году во время одного из боев он заменил номер у артиллерийского орудия. Когда погибли все солдаты, сам стал наводить, стрелять, а когда осколками разбило прицел, наводил через ствол. Потом ему взрывом перебило левую руку, и он правой бросал гранаты, а когда перебило и правую руку, последнюю гранату он прижал к груди, зубами вырвал чеку и пошел на немецкий танк. Это наш земляк, которому на тот момент шел 15-й год. Он точно, так же как вы, мог сидеть за партой, продолжать учиться, делать хорошие дела, - поделился новыми знаниями Игорь Шкурлов.

По словам организаторов, своеобразная репетиция перед Всероссийским «Диктантом Победы» дает возможность проверить сегодняшние знания и пробудить интерес к истории. Возможно какие-то задания будут выполнены с ошибками, но, проверив и получив правильный ответ, участники диктанта пополнят свои информационные базы.

Очень важно, чтобы наши дети знали не только общую историю войны, но и историю своего края, малой родины. Смоленщина - это героическая земля, о которой можно очень много говорить и писать. Задача была заинтересовать ребят историей, чтобы они не просто поставили галочки и забыли об этом мероприятии, но чтобы им стало интересно после этого залезть в свой компьютер, телефон и поискать правильные ответы. В идеале просто принести вопросы домой и в кругу семьи попытаться окунуться в историю, - отметил Игорь Владимирович.

Ни на Куликовский напомнила, что Всероссийская акция «Диктант Победы» в этом году пройдет во второй раз.

В прошлом году она проходила накануне 9 мая, но по известным причинам сроки сдвинулись, и 3 сентября, в День окончания второй мировой войны «Диктант Победы» пройдет во всех муниципальных образованиях нашей Смоленской области, по всей стране и даже во многих зарубежных странах. Поскольку этот диктант похож на сдачу экзаменов, когда задан тестовый режим и даны варианты ответов, мы решили сделать такую тренировку, подготовить и настроить на Диктант Победы учащихся. Нам отрадно, что откликнулись практически все муниципальные образования, и посмотрим какие будут результаты», - рассказала Нина Куликовских.

По словам учителя истории и обществознания Татьяны Захаровой, участие в подобных мероприятиях дает ребятам возможность показать себя, оценить свои знания, в какой-то степени самореализоваться: «Это очень важно для подрастающего поколения, потому что заставляет задуматься, что я знаю, что не знаю, и отрывает путь к приобретению новых знаний».

«Некоторые вопросы показались достаточно интересными, и, в принципе, особо сложным назвать их не могу. Надеюсь, что справился нормально. Перед этим изучал все эти темы, имена, даты и понятия. Такие события нужно знать и помнить, так как это был важный период в истории нашей страны и очень страшный», - поделился участник тестирования Артем Ковалев.

Стоит отметить, что в школе с особым вниманием относятся к исторической тематике. Здесь создан поисковый отряд «Форпост», юные бойцы которого наравне со взрослыми участвуют в поисковых экспедициях.