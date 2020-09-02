А у нас в клубе

«Клубы золотого возраста» появятся во всех муниципальных образованиях Смоленщины. Фото: администрация Смоленской области.

«Клубы золотого возраста» появятся во всех муниципальных образованиях Смоленщины. 13 таких досуговых учреждений начнут работу уже в этом году.

В конце августа планирует открыть свои двери первый «Клуб» в Рудне, а в начале сентября клуб для жителей «золотого возраста» заработает в городе Сафонове. Далее в планах - Вяземский, Духовщинский, Холм-Жирковский, Ельнинский, Тёмкинский, Гагаринский, Демидовский, Ершичский, Монастырщинский, Рославльский и Шумячский районы.

О том, как проводится эта работа, говорили на совещании у губернатора Алексея Островского. В нём приняли участие профильные вице-губернаторы Константин Никонов и Вита Хомутова, начальник департамента по социальному развитию Елена Романова, а также председатель Смоленской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов Виталий Вовченко.

И станцуем, и споём

В прошлом году губернатор Алексей Островский дал поручение создать в каждом муниципалитете Дома ветеранов, аналогичные действующему в Смоленске на ул. Городок Коминтерна. Он стал центром притяжения для ветеранов и всех пожилых людей. Здесь регулярно проходят совещания ветеранского актива, концерты и выставки, работают кружки. Также все желающие могут получить психологическую и юридическую помощь. Позже решили изменить название учреждений с Домов ветеранов на «Клубы золотого возраста» и тем самым расширить категории посетителей.

В ходе совещания Алексей Островский попросил доложить о проделанной в этом направлении работе: «В своё время я давал поручение об открытии на территории всех муниципальных образований «Клубов золотого возраста» по аналогии с тем учреждением, которое открыто в Смоленске несколько лет назад для организации досуга пожилых людей и создания дополнительной площадки для общественной работы, в том числе по гражданско-патриотическому воспитанию подрастающего поколения, которую активно проводят наши глубокоуважаемые ветераны. Я хотел бы узнать, какие мероприятия в данном направлении уже реализованы и насколько интенсивно идёт этот процесс. Наша главная задача - чтобы результат соответствовал ожиданиям смолян».

По словам начальника департамента по социальному развитию Елены Романовой, поручение главы региона выполнено – и в течение 2020-2021 годов в Смоленской области планируют открыть 26 «Клубов золотого возраста» - в каждом муниципальном образовании.

Работа по их созданию в районах идёт активно. В этом направлении сотрудники профильного департамента взаимодействуют лично с председателем областного Совета ветеранов Виталием Владимировичем Вовченко, а также представителями районных ветеранских организаций, органами местного самоуправления.

Известно, что часть «Клубов» организуют на площадках районных Комплексных центров социального обслуживания населения и часть – на базе помещений, находящихся в муниципальной собственности. Как пояснила Елена Романова, при выборе мест прежде всего учитывалось мнение представителей Советов ветеранов. С учётом их пожеланий осуществлялась и закупка необходимого оборудования, инвентаря и мебели.

«Это абсолютно правильный подход, мнение местных жителей, особенно в части территориального расположения, необходимо учитывать в первую очередь», - подчеркнул глава региона.

На постоянном контроле

С посетителями «Клубов золотого возраста» будут работать и организовывать их досуг специально подготовленные сотрудники районных Комплексных центров социального обслуживания населения. Не менее важная роль в этом процессе отводится председателям и членам районных Советов ветеранов – ведь это люди очень деятельные, с активной гражданской позицией.

«Есть ли какие-либо нерешенные вопросы, требующие моего содействия?» - поинтересовался у подчинённой Алексей Островский.

«Клубы золотого возраста» появятся во всех муниципальных образованиях Смоленщины. Фото: администрация Смоленской области.

Елена Романова заверила, то работы по открытию клубов ведутся по графику, отставаний нет, а все возникающие вопросы решаются оперативно. Данный процесс находится на строгом контроле профильного департамента, специалисты которого регулярно выезжают в районы с проверками. В таких проверках принимают участие представители муниципальных образований, районных Советов ветеранов и лично Виталий Владимирович Вовченко.

Алексей Островский выразил желание посетить эти учреждения после их открытия и поручил подчинённым запланировать при организации рабочих поездок в Руднянский и Сафоновский районы визиты в первые «Клубы золотого возраста».

В ходе совещания глава региона также попросил Виталия Вовченко дать оценку проведённой работы по организации центров досуга для пожилых людей.

«Уважаемый Алексей Владимирович, в каждом муниципальном образовании все этапы создания «Клубов»находятся на чётком конт-роле, чувствуется заинтересованность всех сторон в качественном исполнении поставленной вами задачи. Именно это вселяет уверенность, что совместными усилиями ваше поручение будет выполнено на 100%», - заверил Виталий Владимирович, поблагодарив губернатора за постоянное внимание к нуждам ветеранов.

«Это в первую очередь мой человеческий долг, Виталий Владимирович, а потом уже должностная обязанность», - подытожил глава региона.