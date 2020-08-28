Смоленские строители указали Минстрою на проблемы в отрасли. Фото: pixabay.com.

Строители, заместители министра строительства и ЖКХ Дмитрием Волковым и Никитой Стасишиным, председатель регионального парламента Игорь Ляхов обсудили проблемы строительной отрасли. Встреча была организована депутатом Государственной Думы от нашего региона Сергеем Неверовым.

Смоленские строители указали Минстрою на проблемы в отрасли. Фото: Андрей Смирнов.

Строители отметили несовершенство нормативных актов различных ведомств, которые местами противоречат друг другу. Например, парковочные места во дворах определяются правилом землепользования и градостроительными нормативами. Одни предусматривают размещение на придомовой территории места постоянного хранения индивидуального транспорта с соблюдением санитарных разрывов в соответствии СанПиНом, другие запрещают размещение мест для постоянного хранения автомобиля и допускают только гостевые парковки.

Второй момент размещение мусоропроводов в домах. Их установка, по словам участников встречи, препятствуют раздельному сбору мусора.

Третий - несогласованность нормативных актов разных ведомств.

- Вместе с руководителями профильных комитетов Госдумы обратимся к курирующему заместителю председателя Правительства Марату Хуснуллину, чтобы с участием заинтересованных ведомств выработать пути решения этой проблемы. Такие противоречивые нормы, на самом деле, сдерживают развитие строительной отрасли, - пообещал Сергей Неверов.

Смоленские строители указали Минстрою на проблемы в отрасли. Фото: Андрей Смирнов.

Четвертой проблемой назвали взаимодействие с банками. Если вопрос стоит о финансировании до одного млрд рублей, то банки даже не хотят разговаривать, заявка может рассматриваться 9 месяцев минимум. В нашем регионе единицы застройщиков смогли добиться проектного финансирования, отметил один из строителей.

Заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин сообщил, что в Правительство внесено постановление о низкомаржинальных проектах: «Там, где рентабельность 10-15% в этом году уже будет предусмотрен 1 млрд рублей. Мы будем субсидировать кредиты по эскроу-счетам в тех регионах, где рентабельность накрыта покупательной способностью для того, чтобы банки отнесли такие кредиты к первой группе риска. Мы будем сразу субсидировать до ключевой ставки и застройщики смогут получать проектное финансирование».

Лидер думских единороссов Сергей Неверов заверил смоленских строителей, что все предложения, озвученные на встрече, будут направлены в Правительство РФ.

- Основной вопрос, который сегодня нам удалось решить – это налаживание коммуникаций, прямой диалог строительного сообщества региона с представительством Министерства, – подчеркнул председатель регионального Союза строителей Вадим Косых. – Практически по всем законодательным нормам сегодня есть пожелания: земельные вопросы, градостроительные акты. Мы благодарны Сергею Ивановичу Неверову за то, что он поддержал нашу инициативу и помог организовать встречу, надеемся, такой конструктивный диалог продолжится.

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