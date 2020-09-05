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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 5 сентября: в регионе началась вакцинация населения

«КП» собрала новые данные по коронавирусу в Смоленске и области на 5 сентября
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленской области начался рост заболеваемости коронавирусом. Фото: из архива издания.

В Смоленской области начался рост заболеваемости коронавирусом. Фото: из архива издания.

Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

За последние сутки 17 человек получили положительный тест на COVID-19, 29 выздоровели, 1 скончался. Новую картину распространения коронавирусной инфекции представил столичный Оперативный штаб.

За все время наблюдений установлено 6239 заболевших, 5438 выздоровели, 131 скончался.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Между тем, в регион прибыла вакцина «Совигрипп» для иммунизации детей и беременных женщин. Первые посетители поликлиник уже сделали долгожданную прививку.

В департаменте по здравоохранению отмечают, что в состав вакцины входят актуальные штаммы вирусов гриппа, рекомендуемые Всемирной организацией здравоохранения на эпидемиологический сезон 2020/2021.

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