Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 5 сентября: в регионе началась вакцинация населения

В Смоленской области начался рост заболеваемости коронавирусом. Фото: из архива издания.
Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
За последние сутки 17 человек получили положительный тест на COVID-19, 29 выздоровели, 1 скончался. Новую картину распространения коронавирусной инфекции представил столичный Оперативный штаб.
За все время наблюдений установлено 6239 заболевших, 5438 выздоровели, 131 скончался.
Фото: Стопкоронавирус.рф.
Между тем, в регион прибыла вакцина «Совигрипп» для иммунизации детей и беременных женщин. Первые посетители поликлиник уже сделали долгожданную прививку.
В департаменте по здравоохранению отмечают, что в состав вакцины входят актуальные штаммы вирусов гриппа, рекомендуемые Всемирной организацией здравоохранения на эпидемиологический сезон 2020/2021.