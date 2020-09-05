Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 5 сентября: в регионе началась вакцинация населения

В Смоленской области начался рост заболеваемости коронавирусом. Фото: из архива издания. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

За последние сутки 17 человек получили положительный тест на COVID-19, 29 выздоровели, 1 скончался. Новую картину распространения коронавирусной инфекции представил столичный Оперативный штаб.

За все время наблюдений установлено 6239 заболевших, 5438 выздоровели, 131 скончался.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Между тем, в регион прибыла вакцина «Совигрипп» для иммунизации детей и беременных женщин. Первые посетители поликлиник уже сделали долгожданную прививку.

В департаменте по здравоохранению отмечают, что в состав вакцины входят актуальные штаммы вирусов гриппа, рекомендуемые Всемирной организацией здравоохранения на эпидемиологический сезон 2020/2021.