Коронавирус в Смоленской области на 1 сентября: школьные будни по новым правилам

За последние сутки коронавирус подтвердился у 9 человек в Смоленской области, 7 пациентов выздоровели, 1 скончался. Фото: администрация Смоленской области.

За последние сутки коронавирус подтвердился у 9 человек в Смоленской области, 7 пациентов выздоровели, 1 скончался, передает столичный Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Больше всего заболевших в Смоленске. По данным регионального Оперативного штаба, положительный диагноз получили 2159 человек. На втором и третьем месте - Рославльский и Вяземский районы.

В общей сложности в Смоленской области под медицинским наблюдением находятся 879 человек, из них 585 - в режиме самоизоляции, 294 - в стационаре.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

В регионе проходят школьные линейки. Ранее Роспотребнадзор разослал рекомендации, согласно которым педагоги должны сделать все возможное, чтобы избежать массового скопления детей.

- В настоящее время отмечается снижение почти в 3 раза числа новых случаев COVID-19 с лабораторным подтверждением, регистрируемых еженедельно в течение пяти последних недель. Так, в период с 10 по 16 августа зарегистрировано 102 случая. Это свидетельствует о снижении интенсивности циркуляции возбудителя вируса среди жителей региона, - сообщила руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области – главный государственный санитарный врач по Смоленской области Лариса Сидоренкова. - Кроме того, у нас каждую неделю идет снижение от 10% до 20% случаев внебольничных пневмоний. И если на неделе с 13 по 19 августа зарегистрировано 305 случаев, то в период с 24 по 30 августа – 173.