В Починке отремонтируют крышу школы и дорогу

В райцентре решится сразу две проблемы. Фото: pixabay.com.

Ремонт будет

Здание Прудковской средней школы, где располагаются учебные кабинеты, спортивный зал, столовая, школьный музей, сейчас нуждается в ремонте крыши. В минувшем году на эти цели из средств областного бюджета выделили более 2,6 млн руб. Но подрядчик, выигравший аукцион и уже было приступивший к ремонту, отказался продолжать работу. Чтобы не пришлось возвращать деньги как неосвоенные, их распределили между образовательными организациями Починковского района.

Здание нашей школы, рассчитанной на 180 мест, введено в эксплуатацию в 1953 г. С того момента масштабные ремонтные работы в нём не проводились. Основной проблемой, конечно, является неисправная крыша. В прошлом году на её ремонт были выделены деньги, но, к сожалению, после подписания контракта недобросовестный подрядчик отказался от выполнения работ, определённых техническим заданием.

- Безусловно, я дам поручение о выделении денежных средств, потому что дети должны учиться в надлежащих условиях, а крыша - это ключевое. С неисправной крыши начинается ухудшение состояния несущих конструкций всего здания - приходят в негодность потолки, стены, полы, - отметил губернатор.

Дорожные проблемы

На улице Некрасова в Починке в нынешнем году запланирована реконструкция дороги за счёт средств дорожного фонда области.

С целью обеспечения безопасности дорожного движения, в том числе на переходах, из областного дорожного фонда на ремонтные работы на ул. Некрасова было выделено более 33 млн руб. За счёт этих средств, в частности, начата и будет выполнена замена асфальтобетонного покрытия, установлены три автобусные остановки, барьерное ограждение на опасных участках, а также строительство тротуаров на участке дороги протяжённостью 1,8 км. Ожидается, что работы будут завершены в середине августа.

Эта асфальтобетонная дорога введена в эксплуатацию в 1990 г., её протяжённость - 2,5 км. Капитальный ремонт проезжей части ни разу не производился. Кроме этого, дорога является транзитной - по ней проезжают транспортные средства, направляющиеся из Ельнинского и Глинковского районов. Также здесь ежедневно проходит большое количество грузовых автомобилей, потому что отдельные участки объездной дороги требуют ремонта.

Ежегодно на ямочный ремонт ул. Некрасова выделяются из местного бюджета 800 тыс. руб. Несмотря на проводимые работы, состояние дороги с каждым годом ухудшается, идёт износ дорожного покрытия.

Путепровод через железную дорогу, расположенный на этой же улице, включён в перечень объектов, предусмотренных к финансированию в рамках федеральной программы по ремонту аварийных и ветхих мостов, рассчитанной до 2024 г. Планируется, что в указанный период работы будут выполнены. В настоящее время проектно-сметная документация разработана и проходит экспертизу. Стоимость запланированных работ составит около 70 млн руб.

Новый завод

Предприятие «Славянский продукт» в деревне Денисово осуществляет свою деятельность с 2008 г. и специализируется на производстве свиноводческой продукции (поголовье свиней насчитывает 42 тыс. голов. На сегодняшний день здесь трудятся 165 человек - в основном это жители Починковского района. С целью обеспечения имеющегося поголовья собственными кормами мы приняли решение о строительстве комбикормового завода мощностью 10 т в час. На данный момент завершается строительство цеха по производству комбикормов, закуплено оборудование. В августе прошлого года здесь было обычное поле, а сейчас уже ведутся пусконаладочные работы.

Однако, чтобы обеспечить работу комбикормового цеха, заводу необходимо дополнительно более 700 га земель сельскохозяйственного назначения для производства кормов собственного производства. Находящийся рядом земельный массив общей площадью 6 тыс. га находится в федеральной собственности, и арендовать необходимый участок пока не представляется возможным.

СПРАВКА

В Прудковской средней школе 62 ученика. В 2020 г. она примет ещё восемь ребят. Коллектив преподавателей насчитывает 14 педагогов, из них четверо имеют высшую квалификационную категорию.