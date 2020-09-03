Главный врач Смоленской областной детской клинической больницы рассказала о положении дел в учреждении и строительстве нового корпуса. Фото: Андрей Смирнов.

В 2022 году на территории Смоленской областной детской клинической больницы начнется строительство нового корпуса. Он станет параллельно действующему и будет соединен с ним переходами. На его возведение выделено более полутора миллиардов рублей.

- Строительство нового корпуса детской областной больницы станет прорывом в здравоохранении региона. Все виды педиатрической помощи должны быть соединены в одной клинике - это основная наша задача сейчас. Пока что койки детской хирургии, травматологии-ортопедии, офтальмологии, оториноларингологии, онкологии расположены во взрослых медучреждениях. Весь новый корпус будет отведен именно под таких пациентов. Мы очень рады, что получили одобрение и эту сумму денег. Администрацией Смоленской области было положено много сил на согласование проектной документации. Мы наконец-то получим возможность разгрузить существующий корпус и сделать пребывание в стационаре более комфортным, - рассказала Виктория Макарова руководителю фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергею Неверову, который прибыл в больницу, чтобы ознакомиться с положением дел.

Главный врач Смоленской областной детской клинической больницы рассказала о положении дел в учреждении и строительстве нового корпуса. Фото: Андрей Смирнов.

Главный врач Смоленской областной детской клинической больницы рассказала о положении дел в учреждении и строительстве нового корпуса. Фото: Андрей Смирнов.

- У нас появилась комната матери и ребенка. Здесь мамы могут покормить, переодеть малыша. Конечно, мы понимаем, что это стесненные условия, но пока не построим новый корпус, по-другому не получится, - рассказала Виктория Макарова.

Сергей Неверов поинтересовался кадровой составляющей больницы. На что получил ответ, что не хватает персонала в отделении анестезиологии и реанимации.А на вопрос парламентария об очереди в стационар, главврач рассказала, что очередей давно нет. «Принимаем сразу, работаем круглосуточно», - подчеркнула она.

За последние годы в больнице много положительных перемен, появилось действительно уникальное оборудование: ультразвуковой аппарат экспертного класса, наркозно-дыхательный аппарат в кабинет МРТ, магнитно-резонансный томограф.

Главный врач Смоленской областной детской клинической больницы рассказала о положении дел в учреждении и строительстве нового корпуса. Фото: Андрей Смирнов.

- Ребенок проводит здесь сутки, так мы сможем узнать максимальное количество данных о его приступах. Он может быть здесь вместе с мамой. У нас есть небольшая дополнительная кровать. Условия, конечно, стесненные, мы это понимаем и стараемся создать максимальный комфорт для пациентов и родителей. Но у нас впереди большое будущее, - поделилась Виктория Макарова.

Сергей Неверов успел пообщаться с мамами малышей.

- Сергей Иванович, сейчас у нас в палате по 4-5 ребят. Когда построят новый корпус, мы обязательно исправим эту ситуацию. Моя мечта, чтобы малыши с мамами находились у нас в максимально комфортных условиях в 1 или 2 - местных палатах, ведь у нас лежат детки со всей области. Я сделаю все возможное, чтобы воплотить ее в жизнь. Старый корпус мы также планируем модернизировать. На всё нужны время и силы. Они у нас есть, - заверила Виктория Николаевна.

Сергей Неверов поинтересовался у главного врача о том, как много детей переболело коронавирусом.

- У нас в области не было тяжелых форм заболевания. Коронавирус выявлен у 215 детей, большинство из которых перенесли бессимптомное носительство. Самый маленький 2-месячный пациент, который обследовался по контакту с заболевшей мамой. Всем детям с наличием клинических проявлений заболевания проведено полное лабораторное обследование, сделана компьютерная томограмма легких, назначено лечение в соответствии с клиническими рекомендациями. В настоящее время пациентов с острыми заболеваниями у нас значительно меньше и кабинет КТ, к счастью, не пользуется таким высоким спросом, - сказала главврач детской больницы.