Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 9 сентября: вакцинация населения, закупка дополнительных аппаратов ИВЛ и открытие санаториев

За последние сутки на Смоленщине число выздоровевших практические вдвое превысило заболевших. Фото: pixabay.com.

За последние сутки на Смоленщине число выздоровевших практические вдвое превысило заболевших — 23 против 13, летальных исходов не обнаружено.

Официальная статистика показывает, что число выздоровевших пациентов составляет почти 90 процентов от заболевших. Тем не менее, в регион продолжает поступать оборудование для оказания помощи людям, у которых коронавирусная пневмония протекает тяжело. Так, новый аппарат ИВЛ поступил в Рославльскую ЦРБ.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

В то же время в регионе разрешили открыть санатории, лагеря и Дома отдыха. Попасть в них можно будет уже в октябре.