«Россети Центр»: качественное наружное освещение – безусловный приоритет для компании

На сегодняшний день отсутствуют длительные повреждения в собственных сетях «Смоленскэнерго» приводящими к отсутствию электроснабжения уличного освещения, заверяют в компании. Фото: из архива администрации Смоленской области.

«Россети Центр Смоленскэнерго» ведут работу по повышению надежности, эффективности и энергосбережения уличного освещения Смоленска, которые с недавнего времени находятся на обслуживании компании. Все поступившие на начало сентября жалобы и заявки жителей города выполнены в полном объёме.

Напомним, с 13 апреля филиал принял на себя обязательства по ремонту, устранению повреждений и реализации обращений жителей города (работы выполняются по отдельным согласованиям с городскими властями) 500 светильников наружного освещения областного центра.

По результатам обследования специалистами «Смоленскэнерго» выяснилось, что подавляющая часть светильников и система управления ими находится в неудовлетворительном состоянии. Такое состояние светоточек и оборудования стало причиной жалоб жителей и обращений в администрацию Смоленска. Компания в короткий период мобилизовала силы и средства для устранения неисправностей.

— Восстановление систем наружного освещения Смоленска, и обеспечение их дальнейшего качественного функционирования являются для нас безусловным приоритетом. Ремонт и техническое обслуживание сетей и светильников проводятся с привлечением максимума сил и средств и применением современных энергоэффективных технологий и решений. У «Россети Центр» накоплен значительный успешный опыт работы на этом направлении, - подчеркнул первый заместитель генерального директора – главный инженер «Россети Центр» Александр Пилюгин.

Также Александр Пилюгин отметил, что на сегодняшний день отсутствуют длительные повреждения в собственных сетях «Смоленскэнерго» приводящими к отсутствию электроснабжения уличного освещения. Все подразделения Россети-Центр стремятся к выполнению временных параметров восстановления электроснабжения в течении 2-х часов

В общей сложности в 2020 году филиал «Россети Центр Смоленскэнерго» заключил около 200 контрактов на техническое обслуживание сетей наружного освещения муниципальных образований региона в рамках дополнительной услуги «Организация систем наружного освещения. На обслуживании компании находятся более 50 тысяч светильников в 25 районах области и областном центре. В короткий период энергетикам удалось качественно изменить освещенность улиц населенных пунктов региона, о чем сами их жители неоднократно позитивно отзывались в социальных сетях.

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