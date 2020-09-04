Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 4 сентября: больницы планируют проводить опросы пациентов

За последние сутки 20 человек получили положительный тест на COVID-19, 53 выздоровели. Фото: из архива издания. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

За последние сутки 20 человек получили положительный тест на COVID-19, 53 выздоровели, сообщает столичный Оперативный штаб по распространению коронавирусной инфекции.

Таким образом, за все время наблюдений выявлено 6222 заболевших, 5409 выздоровели, 130 скончались. В общей сложности в больницах региона сегодня находятся около 300 человек.

Фото: стопкоронавирус.рф.

Ранее стало известно, что в больницах вновь прибывших пациентов заставят пройти опрос, который позволит выявить риски возможного носительства вируса. Если у врачей возникнут сомнения, пациента не некоторое время заселят в санитарную зону, где ему будет сделан тест на Covid-19, а после, когда сомнения будут развеяны, переведут в общую палату.

Кроме того, в регионе началась вакцинация детского населения от гриппа.