Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 20 сентября: поводов для введения карантина нет

Поводов для введения карантина в Смоленской области пока нет. Фото: pixabay.com.

15 заболевших выявили в Смоленской области за последние сутки. 11 человек выздоровели. Столичный Оперативный штаб обновил статистику по распространению коронавирусной пневмонии.

Сутки ранее отмечалось, что в общей сложности в Смоленской области под медицинским наблюдением находятся 861 человек, из них 583 - в режиме самоизоляции, 278 - в стационаре.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Между тем, в регионе продолжается вакцинация населения от гриппа, также, чтобы избежать всплеска заболеваемости, власти региона решили досрочно начать отопительный сезон.