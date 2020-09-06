Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 6 сентября: заболеваемость продолжает расти

Новую картину распространения коронавирусной инфекции представил столичный Оперативный штаб. Фото: pixabay.com.

За последние сутки 17 человек получили положительный тест на COVID-19, четыре человека выздоровели. Летальных случаев зафиксировано не было. Новую картину распространения коронавирусной инфекции представил столичный Оперативный штаб.

Новую картину распространения коронавирусной инфекции представил столичный Оперативный штаб. Фото: pixabay.com.

За все время наблюдений выявлено 6256 заболевших, 5442 выздоровели, 131 скончались.

В регионе продолжатся вакцинация населения. Дети и беременные женщины могут сделать прививку совершенно бесплатно в поликлинике по месту жительства. В то же время, как сообщает департамент по здравоохранению, в одной из районных больниц стало больше врачей. По федеральной программе «Земский доктор» с 1 сентября на работу приняты врач-анестезиолог-реаниматолог, после окончания ординатуры и медицинская сестра платная в отделение Анестезиологии и реанимации.