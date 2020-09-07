Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 7 сентября: фестиваль «Золотой Феникс» и массовая вакцинация населения

Новые данные по распространению Covid-19 представил столичный Оперативный штаб.

Жизнь еще одного пациента унес коронавирус. Новые данные по распространению Covid-19 представил столичный Оперативный штаб.

Кроме того, за последние сутки 12 человек заболели, 8 выздоровели.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Между тем, в регионе продолжается массовая иммунизация детей и беременных женщин от гриппа. А в столице региона состоялось открытие Всероссийского фестиваля «Золотой Феникс». По словам участников фестиваля, конкурсные показы проходят в неполном зале. Новые плавила просмотра введены из-за рекомендаций регионального Роспотребнадзора, направленных на избежание распространения коронавирусной инфекции.