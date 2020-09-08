Смоляне пожаловались на ЖКХ, работу «Жилищника» и беспорядок во дворах. Фото: Андрей Смирнов.

С проблемами смолян разбирался руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов. Во дворе дома №1/6 по улице Юрьева собрались более 30 человек.

Первым делом, люди обратили внимание на давнюю проблему – дорогу – именно она сегодня больше всего тревожит жильцов. Сюда скорая подъезжает с трудом, чтобы дойти до мусорки нужно резиновые сапоги надевать, жалуются жители дома. Есть проблемы и с ливневкой, из-за чего во время дождей заливает подъезды. Люди мечтают, чтобы их дом попал в программу «Городская среда».

- У вас для этого есть все возможности, — сказал Сергей Неверов. — Проводите собрание жильцов, если нет старшего по дому – определяйте его, подавайте документы. У вас есть помощник в этом деле - депутат горсовета. «Городская среда» - это реальная возможность благоустроить свой двор.

В следующем году из регионального бюджета выделят 200 млн. рублей на ремонт межквартальных проездов. Фото: Андрей Смирнов.

Много вопросов вызывает работа управляющей компании ОАО «Жилищник».

- К сожалению, такие жалобы повсеместны. Мы были недавно на Кирова, там жители тоже не довольны. У «Жилищника» есть много неплательщиков, конечно, это тормозит рабочие процессы. Но я считаю, что от этого не должны страдать добросовестные плательщики коммунальных услуг. Будем опять дополнительно с ними разговаривать, - подчеркнул Неверов.

К диалогу подключились и жители соседнего дома №4 по улице Островского. Уже около недели из подвала не могут откачать нечистоты, которые не дают нормально дышать.

- Причина такая – у спецслужб, управляющей компании нет ключей от подвала, и только поэтому они никак не могут туда попасть, - рассказала местная жительница.

Сергей Неверов позвонил Главе города Андрею Борисову и напрямую рассказал о проблеме.

В полном составе Сергея Неверова встретили активисты домов №2 и 3 по улице Валентины Гризодубовой. Здесь также есть запрос на участие в «Городской среде».

Как пояснил депутат городского Совета по округу Валерий Леонов, двор должен быть благоустроен качественно, чтобы жители были довольны этой работой и понимали, что проблем, как у соседей на Гризодубовой,1, не возникнет.

- Мы берем на себя обязательства курировать предстоящие работы по благоустройству. Сейчас вместе с собственниками готовим документы на межевание земли, далее будут проведены кадастровые работы и заключен договор, - рассказал Валерий Леонов.

Жители пожаловались Сергею Неверову на то, что еще с марта они ждут своей очереди на разработку проекта для благоустройства двора.

- Конечно, для вас сейчас первостепенно межевание и проект. Мы поговорим с руководством строительного колледжа, чтобы вам помочь, - пообещал жителям Неверов.

Смоляне пожаловались на ЖКХ, работу «Жилищника» и беспорядок во дворах. Фото: Андрей Смирнов.

Парламентарий выразил свою позицию по благоустройству: «Зачастую людям сложно договориться насчет того, что дополнительно включить в программу. Кто-то хочет детскую площадку, а кому-то принципиально расширить парковку. Поэтому давайте для начала сделаем минимальный перечень – заасфальтируем придомовую территорию, установим скамеечки, освещение, урны, чтобы можно было комфортно проводить время во дворе. Остальное будем обсуждать дополнительно. Программа федеральная, рассчитана не на один год, поэтому деньги точно будут, в этом нет проблем», - сказал Неверов.

Жители обеспокоены и тем, что микрорайон продолжает расширяться, а поликлиник и школ не хватает. Сергей Неверов рассказал, что уже в следующем году на Королевке запланировано строительство новой школы.

Переживают жители Заднепровья и за судьбу Солдатского озера – некогда прекрасное место отдыха нуждается в благоустройстве. Парламентарий отметил, что уже есть решение этого вопроса, к проблеме подключился Губернатор, весной следующего года здесь будут благоустроены подходы к озеру, прилегающая территория, установят освещение и скамейки.

Массовые встречи во дворах уже стали доброй традицией. Во многом благодаря такому неформальному общению смолян с депутатом Госдумы удается оперативно решать давно застоявшиеся проблемы.