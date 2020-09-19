Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 19 сентября: досрочное открытие отопительного сезона, доступная медицинская помощь, подготовка ко Дню города

Столичный Оперативный штаб обновил данные по распространению Covid-19. Фото: pixabay.com.

16 новых заболевших против 15 выздоровевших. Столичный Оперативный штаб обновил данные по распространению Covid-19.

В регионе по-прежнему не отмечается резких скачков заболеваемости и, чтобы этого не произошло, власти приняли решение досрочно начать отопительный сезон. По мнению чиновников, тепло в квартирах не даст населению простыть, что в этом году особенно актуально. По информации комитета по информационной политике городской администрации, уже на следующей неделе батареи станут теплыми в ряде больниц, детских садов и школ. Затем постепенно будут подключать жилой фонд.

Кроме того, в ОГБУЗ "Клиническая больница №1" продолжаются мероприятия по восстановлению профильной деятельности: с понедельника возобновлен прием детей с инфекционными заболеваниями нековидной этиологии в детском инфекционном отделении. Ранее отделение из-за большого количества пациентов с коронавирусной инфекцией было перемещено в стационар № 2 ОГБУЗ "Детская клиническая больница", отмечают в департаменте по здравоохранению.

Столичный Оперативный штаб обновил данные по распространению Covid-19. Фото: Стопкоронавирус.рф.

Перед приемом детей помещения были тщательно продезинфицированы. Сейчас в отделении находится более 20 пациентов. Это дети с острой кишечной инфекцией и ОРВИ.

В тоже время в столице региона идет активная подготовка к празднованию Дню города. Жителей ждет концерты, представления, ярмарки и др.

Все мероприятия намерены провести с соблюдением требований Роспотребнадзора.

Читай также:

В Смоленске запустят «Троллейбус знаний» в День города (подробнее).