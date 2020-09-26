Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 26 сентября: в регионе началась вакцинация против коронавируса

В Смоленской области началась кампания по вакцинопрофилактике новой коронавирусной инфекции. Фото: pixabay.com.

19 новых заболевших коронавирусом выявлено за последние сутки в Смоленской области. 25 человек выздоровели и готовы выйти на работу. Новых летальных исходов, к счастью, не зарегистрировано.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Сутки ранее региональный Оперативный штаб отмечал, что в общей сложности в Смоленской области под медицинским наблюдением находятся 1082 человека, из них 773 - в режиме самоизоляции, 309 - в стационаре.

Между тем, в Смоленской области началась кампания по вакцинопрофилактике новой коронавирусной инфекции. Первыми были привиты работники ОГБУЗ "Поликлиника №1" и ОГБУЗ "Станция скорой медицинской помощи». Все привитые чувствуют себя хорошо, отмечают в департаменте по здравоохранению.

Напомним, что вакцинации подлежат, прежде всего, медицинские работки, имеющие высокий риск инфицирования, а также педагоги.

В ближайшее время вакцина поступит во все амбулаторно-поликлинические подразделения региона!