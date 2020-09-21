Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 21 сентября: классы школ закрывают на карантин

Карантин объявлен в ряде классов Смоленской области. Фото: из архива администрации Смоленской области.

15 заболевших выявили в Смоленской области за последние сутки, при этом 16 человек справились с болезнью. Один пациент скончался. Столичный Оперативный штаб привел новые данные по распространению коронавирусной пневмонии.

На Смоленщине стал отмечаться подъем числа заболевших сезонными простудами. В связи с этим два класса в регионе отправлены на карантин. Также появилась информация, что из-за коронавируса по домам разошлась группа одного из детских садов Велижа.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Сутки ранее, региональный Оперативный штаб отмечал, что в общей сложности в Смоленской области под медицинским наблюдением находятся 884 человека, из них 611 - в режиме самоизоляции, 273 - в стационаре.