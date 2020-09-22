Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 22 сентября: в регионе отмечают рост сезонной заболеваемости

В регионе отмечен рост сезонной заболеваемости ОРВИ. Фото: pixabay.com.

12 заболевших выявили в Смоленской области за последние сутки, при этом 3 человека справились с болезнью. Летальных исходов не зафиксировано. Столичный Оперативный штаб представил новые данные по распространению коронавирусной пневмонии.

На Смоленщине отмечают рост сезонной заболеваемости, отличительной чертой которой является небольшая температура, заложенность носа и сухой кашель. Ранее «КП» сообщала, что два класса отправлены на карантин. Также один из классов городской школы перестал посещать заведение из-за того, что у одного из учащихся был выявлен коронавирус.

Фото: стопкоронавирус.рф.

В целом, судя по официальной статистике, ситуация с заболеваемостью ковидом не критичная. Сутки ранее региональный Оперативный штаб сообщал, что в Смоленской области под медицинским наблюдением находились 879 человека, из них 611 - в режиме самоизоляции, 268 - в стационаре.