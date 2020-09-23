Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 23 сентября: число заболевших приближается к 6500

19 заболевших выявили в Смоленской области за последние сутки. Фото: pixabay.com.

19 заболевших выявили в Смоленской области за последние сутки, с болезнью справились четверо. Столичный Оперативный штаб представил новые данные по распространению коронавирусной пневмонии.

За последние несколько недель это самый большой показатель по заболевшим.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Ранее «КП» отмечала, что в регионе наметился рост сезонной заболеваемости ОРВИ.

Между тем, больницы региона готовы к приему пациентов. Сутки ранее Оперативный штаб Смоленской области сообщал, что в регионе под медицинским наблюдением находятся 1046 человек, из них 769 - в режиме самоизоляции, 227 - в стационаре.