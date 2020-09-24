Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 24 сентября: растет число людей в самоизоляции

Растет число людей в самоизоляции. Фото: pixabay.com.

20 новых заболевших коронавирусом выявлено за последние сутки в Смоленской области. 4 человека выздоровели и готовы выйти на работу. Новых летальных исходов, к счастью, не зарегистрировано.

Согласно последним официальным данным число заболевших Covid-19 продолжает расти, в тоже время все больше людей уходят на самоизоляцию.

По данным регионального Оперативного штаба, сутки ранее в Смоленской области под медицинским наблюдением находились 1098 человек, из них 822 - в режиме самоизоляции, 276 - в стационаре.

Фото: стопкоронавирус.рф.

Уже завтра, 25 сентября, в столице региона стартует череда массовых мероприятий, посвященных Дню города. Подробнее об этом – здесь.