Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 16 сентября: 11 новых заболевших за сутки

11 новых заболевших за сутки Фото: pixabay.com

11 новых заболевших, 8 выздоровели. Столичный Оперативный штаб представил свежие данные по распространению Covid-19. Ситуацию с заболеваемостью коронавирусом можно назвать стабильной. В регионе сохраняется масочный режим, население просят сохранять социальную дистанцию.

Еще 1 человек умер от Covid-19 на Смоленщине.

Всего в регионе подтвердилось заражение коронавирусом 6369 человек, из них выздоровели 5576, умерли 137.

В коронавирусной статистике не отображаются пациенты с подтвержденным инфицированием, если основными причинами смерти у них были иные, кроме коронавируса и вызванных им осложнений.