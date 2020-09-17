Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 17 сентября: 20 человек выздоровело за сутки

20 человек выздоровело за сутки Фото: pixabay.com

9 новых заболевших, 20 выздоровели. Столичный Оперативный штаб представил свежие данные по распространению Covid-19. Ситуацию с заболеваемостью коронавирусом можно назвать стабильной. В регионе сохраняется масочный режим, население просят сохранять социальную дистанцию.

Новых умерших от инфекции и вызванных ей осложенений нет.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Всего в регионе подтвердилось заражение коронавирусом 6378 человек, из них выздоровели 5596, умерли 137.

В коронавирусной статистике не отображаются пациенты с подтвержденным инфицированием, если основными причинами смерти у них были иные, кроме коронавируса и вызванных им осложнений.

Ранее было зафиксировано еще 11 новых заболевших за сутки.