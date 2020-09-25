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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 25 сентября: число заболевших превысило отметку в 6500

«КП» собрала новые данные по коронавирусу в Смоленске и области на 25 сентября
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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21 человек заразились в Смоленской области за последние сутки. Фото: pixabay.com.

21 человек заразились в Смоленской области за последние сутки. Фото: pixabay.com.

21 человек заразились в Смоленской области за последние сутки. Четверо выздоровели. Новые данные по распространению Covid-19 представил Оперативный штаб столицы.

Отмечается, что общее число заболевших превысило отметку в 6500, при этом болезнь помогли побороть 5667 жителей региона, 138 скончались.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

, 25 сентября, Смоленщина отмечает 77-ю годовщину освобождения от фашистских захватчиков. В столице региона пройдут многочисленные мероприятия. Смолян просят носить маски и тщательно обрабатывать руки.

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