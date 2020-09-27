Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 27 сентября: число госпитализированных растет

25 новых заболевших коронавирусом выявлено за последние сутки в Смоленской области, 5 человек справились с болезнью. Фото: pixabay.com.

25 новых заболевших коронавирусом выявлено за последние сутки в Смоленской области, 5 человек справились с болезнью. Столичный Оперативный штаб обновил данные по распространению пневмонии на территории региона.

Ежедневно на Смоленщине растет число людей, отправленных на самоизоляцию. Сутки ранее региональный штаб отмечал, что под медицинским наблюдением находятся 1182 человека, из них 852 - в режиме самоизоляции, 330 - в стационаре.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

В поликлиниках региона завершается вакцинация от гриппа. Медики приступили к вакцинопрофилактике новой коронавирусной инфекции.