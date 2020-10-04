Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 4 октября: более 400 человек госпитализированы

Более 400 человек госпитализированы. Фото: из архива издания.
Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
35 новых заболевших коронавирусной пневмонии выявлено в Смоленской области за последние сутки, 7 человек справились с болезнью, новых летальных исходов не зарегистрировано.
Сутки ранее отмечалось, что в общей сложности в Смоленской области под медицинским наблюдением находятся 1319 человек, из них 894 - в режиме самоизоляции, 425 - в стационаре.
Фото: Стопкоронавирус.рф.
В регионе продолжают закрываться классы отдельные классы на карантин из-за единичных выявленных случаев коронавирусной инфекции. Между тем, уже через три недели школьников ждут традиционные школьные каникулы.