Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 4 октября: более 400 человек госпитализированы

Более 400 человек госпитализированы. Фото: из архива издания. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

35 новых заболевших коронавирусной пневмонии выявлено в Смоленской области за последние сутки, 7 человек справились с болезнью, новых летальных исходов не зарегистрировано.

Сутки ранее отмечалось, что в общей сложности в Смоленской области под медицинским наблюдением находятся 1319 человек, из них 894 - в режиме самоизоляции, 425 - в стационаре.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

В регионе продолжают закрываться классы отдельные классы на карантин из-за единичных выявленных случаев коронавирусной инфекции. Между тем, уже через три недели школьников ждут традиционные школьные каникулы.