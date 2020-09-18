Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 18 сентября: 2:0 в пользу выздоровевших

2:0 в пользу выздоровевших от Covid-19 Фото: pixabay.com

14 новых заболевших, 16 выздоровели. Столичный Оперативный штаб представил свежие данные по распространению Covid-19. Ситуацию с заболеваемостью коронавирусом можно назвать стабильной. В регионе сохраняется масочный режим, население просят сохранять социальную дистанцию.

Всего в регионе подтвердилось заражение коронавирусом 6392 человек, из них выздоровели 5612, умерли 137.

Фото: Стопкоронавирус.рф

В коронавирусной статистике не отображаются пациенты с подтвержденным инфицированием, если основными причинами смерти у них были иные, кроме коронавируса и вызванных им осложнений.

Новых умерших от инфекции и вызванных ей осложенений нет.

Ранее еще 20 человек выздоровело за сутки на Смоленщине.