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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 29 сентября: более 330 человек получают лечение в больницах

«КП» собрала новые данные по коронавирусу в Смоленске и области на 29 сентября
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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17 новых заболевших с Covid-19 выявлено в Смоленской области. Фото: pixabay.com.

17 новых заболевших с Covid-19 выявлено в Смоленской области. Фото: pixabay.com.

17 новых заболевших с Covid-19 выявлено в Смоленской области, 4 человека справились с болезнью. Летальных исходов не зафиксировано. Столичный Оперативный штаб представил новые данные по распространению коронавирусной пневмонии в Смоленской области.

Сутки ранее, региональный штаб отмечал, что под медицинским наблюдением находятся 1234 человека, из них 903 - в режиме самоизоляции, 331- в стационаре, с 23 305 человек медицинское наблюдение снято.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Шесть лабораторий при больницах, Центре гигиены, СГМУ и несколько частных выполнили порядка трех сотен тестов на Covid-19.

КАРТИНА ДНЯКоронавирус в Смоленске 2020: последние новости

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