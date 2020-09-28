Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 28 сентября: в квартирах смолян начинает теплеть

24 новых заболевших коронавирусом выявлено за последние сутки в Смоленской области. Фото: pixabay.com.
24 новых заболевших коронавирусом выявлено за последние сутки в Смоленской области, 2 человека выздоровели. Столичный Оперативный штаб представил новые данные по распространению пневмонии на территории региона.
Сутки ранее в Смоленской области под медицинским наблюдением находились 1230 человек, из них 903 - в режиме самоизоляции, 327- в стационаре.
Региональный оперативный штаб отмечает рост числа пациентов, проходящих лечение в стационаре, однако пока о введении каких-либо ограничительных мер в регионе речи не идет.
Фото: Стопкоронавирус.рф.
Напомним, ранее в регионе начался отопительный сезон.Тепло в квартиры смолян нарочно пустили досрочно, чтобы минимизировать заболеваемость сезонными простудами.
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