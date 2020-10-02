Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 2 октября: число заболевших и выздоровевших поровну

29 новых заболевших с Covid-19 выявлено в Смоленской области, столько же человек выписаны с больничного, 2 скончались. Фото: из архива администрации Смоленской области.

29 новых заболевших с Covid-19 выявлено в Смоленской области, столько же человек выписаны с больничного, 2 скончались. Столичный Оперативный штаб представил новые данные по распространению коронавирусной пневмонии в Смоленской области.

Всего в области «ковид» подтвержден у 6663 жителей, 5749 выздоровели, 142 скончались.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Сутки ранее региональный Оперативный штаб отмечал, что в общей сложности в Смоленской области под медицинским наблюдением находятся 1316 человек, из них 930 - в режиме самоизоляции, 386 - в стационаре (за сутки +26 человек).

Между тем, в регионе продолжает расти заболеваемость сезонными вирусами. В тоже время идет вакцинация против гриппа и коронавирусной пневмонии.