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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 3 октября: число заболевших резко увеличилось

«КП» собрала новые данные по коронавирусу в Смоленске и области на 3 октября
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленской области растет число заболевших коронавирусом. Фото: из архива администрации Смоленской области.

В Смоленской области растет число заболевших коронавирусом. Фото: из архива администрации Смоленской области.

34 новых заболевших коронавирусной пневмонией выявлено в Смоленской области за последние сутки, 14 человек справились с болезнью, двое погибли.

Общее число заболевших приближается к 6700, 144 погибли.

В Смоленской области продолжаются кадровые перестановки в сфере здравоохранения региона. Накануне стало известно о еще одном увольнении - Евгений Каманин ушел с должности главного врача больницы.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Особых ограничительных мер в регионе нет - продолжают работать парки, кафе, торговые центры и др.

КАРТИНА ДНЯКоронавирус в Смоленске 2020: последние новости

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