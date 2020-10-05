«Мираторг» показал возможности профессионального роста студентам из Смоленска. Фото: предоставлено героем публикации.

«Мираторг» - один из крупнейших работодателей в агропромышленном секторе страны. В Смоленской области компания реализует основные этапы межрегионального проекта мясного скотоводства. Активы проекта включают 10 ферм крупного рогатого скота и растениеводческий дивизион с парком современной сельскохозяйственной техники. Компания создала более 600 рабочих мест для жителей региона и с развитием производства потребность в кадрах только растёт. Для формирования кадрового резерва компания реализует ряд программ. В рамках масштабной работы с молодежью «Мираторг» развивает сотрудничество с высшими и средними учебными заведениями и помогает ближе познакомиться с реальным производством студентам-аграриям.

В экскурсии на производственную базу «Хиславичи», которая состоялась 30 сентября, приняли участие 22 студента 3 и 4 курса академии. Будущие инженеры узнали от опытных профессионалов о практическом использовании современных тракторов, погрузчиков, комбайнов, познакомились с организацией работы в ремонтно-технической мастерской. На встрече со специалистами по молодёжной политике студентам рассказали, как попасть на практику в «Мираторг», пройти оплачиваемую стажировку и получить возможность стать стипендиатом и участником молодёжной программы «Поколение Мираторг».

В 2020 году 4 выпускника Смоленской ГСХА – ветеринарные врачи и агроинженеры – получили в компании работу по специальности. Все они – стипендиаты молодёжной программы компании. Савелий Горохов, инженер-диагност «Мираторга» и выпускник 2020 года Смоленской сельхозакадемии, рассказал будущим специалистам о том, как выбирал профессию, почему выбрал крупнейший агрохолдинг для трудоустройства и какие возможности для роста в профессии даёт компания.

«Сельское хозяйство для молодых людей открывает широкие возможности профессионального развития. Чтобы начинающие специалисты могли реализовать свой потенциал, на наших производствах созданы все условия: современная техника, передовые технологии, хорошо оснащённые рабочие места, а также возможности непрерывного обучения и повышения квалификации. Мы всегда рады интересу молодежи к экскурсиям на объекты агрохолдинга и готовы помогать становиться востребованными профессионалами всем, кто присоединяется к нашей команде», – прокомментировали в пресс-службе АПХ «Мираторг».