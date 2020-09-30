Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 30 сентября: заболеваемость продолжает расти

17 новых заболевших с Covid-19 выявлено в Смоленской области. Фото: pixabay.com.

17 новых заболевших с Covid-19 выявлено в Смоленской области, 15 выписаны с больничного, 1 погиб. Столичный Оперативный штаб представил новые данные по распространению коронавирусной пневмонии в Смоленской области.

Сутки ранее, региональный штаб отмечал, что в области под медицинским наблюдением находятся 1207 человек, из них 868 - в режиме самоизоляции, 339 - в стационаре.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Между тем, в регионе пока не планируют принимать ограничительных мер в связи с распространением пневмонии. Различные ведомства отчитываются о санитарной обработке общественных мест и транспорта.

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