Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 1 октября: более 350 человек в стационаре

22 новых заболевших с Covid-19 выявлено в Смоленской области. Фото: pixabay.com.

22 новых заболевших с Covid-19 выявлено в Смоленской области, два человека выписаны с больничного, 1 погиб. Столичный Оперативный штаб представил новые данные по распространению коронавирусной пневмонии в Смоленской области.

Всего в области «ковид» подтвержден у 6634 жителей, 5720 выздоровели, 140 умерло.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Сутки ранее региональный Оперативный штаб отмечал, что в общей сложности в Смоленской области под медицинским наблюдением находятся 1269 человек, из них 919 - в режиме самоизоляции, 350 - в стационаре.

Смолян просят носить маски в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию. Ранее Ленинский районный суд вынес решение по нарушению законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в отношении организатора вечеринки в клубе «Gold». Женщина отделалась штрафом.