Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 10 октября: рост заболеваемости ОРВИ, закрытие школ, новые ограничения

64 человек заболели короноварисной пневмонией в Смоленской области за последние сутки, 18 выздоровели, один погиб. Фото: pixabay.com.

64 человек заболели короноварисной пневмонией в Смоленской области за последние сутки, 18 выздоровели, один погиб. Оперативный штаб по коронавирусу обновил данные по распространению инфекции.

Сутки ранее сообщалось, что в общей сложности в Смоленской области под медицинским наблюдением находятся 1977 человек, из них 1406 - в режиме самоизоляции, 571- в стационаре.

В регионе продолжают ужесточать меры для снижения числа заболевших коронавирусом. С 7 октября запрещены массовые мероприятия с участием зрителей, на входах в объекты торговли у посетителей должны проверять температуру, смолян обязали носить маски, а полицию – следить за исполнением Указа губернатора.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Также к жителям региона обратился митрополит Исидор. Архипастырь Смоленской епархии призвал ответственно относиться к своему здоровью и здоровью ближних, строго соблюдая предписанные меры безопасности.

Также митрополит принял решение о приостановлении богослужений в Свято-Успенском кафедральном соборе, и введении запрета на посещение главного храма Смоленской епархии на ближайшие 10 дней.

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