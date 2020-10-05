Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 5 октября: число заболевших приближается к 7000

32 новых заболевших коронавирусной пневмонией выявлено в Смоленской области за последние сутки. Фото: pixabay.com.

32 новых заболевших коронавирусной пневмонией выявлено в Смоленской области за последние сутки. Еще 8 выписались по выздоровлению. Коровирусный штаб Москвы представил новые данные по распространению Covid-19 в регионе.

Сутки ранее отмечалось, что в общей сложности в Смоленской области под медицинским наблюдением находятся 1307 человек, из них 880 - в режиме самоизоляции, 427 - в стационаре.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Лидером по числу заболевших остается Смоленск – в столице региона зафиксировано почти 2500 положительных случая. На втором месте – Рославльский с более 700 подверженными диагнозами и Вяземский, где заболевших более 500-та.